«Праздник с утра до ночи»: Павлиашвили заговорил об отношениях с возлюбленной

55-летний Сосо Павлиашвили в недавнем интервью рассказал о своей семье и 38-летней возлюбленной Ирине. По словам артиста, им удалось воспитать сознательных детей. Старшей дочери Елизавете в декабре исполнится 15 лет. Павлиашвили гордится своей скромной и стеснительной наследницей, которая больше думает об учебе, нежели о развлечениях. У пары также подрастает 11-летняя Сандра.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — семнадцать лет, исполнителю удалось покорить сердце возлюбленной, которая стала для него надежным тылом и опорой. Говоря о взаимоотношениях с Ириной, Сосо отметил, что ценит каждую минуту, проведенную с ней. При этом артист до сих пор не оформил брак с матерью своих дочерей.

«У нас каждый день праздник с Божьей помощью, с утра и до ночи. Я думаю, что в жизни нет ничего лучше, чем своя стая. А еще, когда ты утром просыпаешься и тебе не стыдно перед самим собой. Вот это самое большое счастье», — приводит «Собеседник» слова Сосо Павлиашвили.

От предыдущего брака у музыканта есть взрослый сын Леван. Юноша занимается бизнесом. Павлиашвили удалось сохранить теплые отношения с бывшей супругой Нино.