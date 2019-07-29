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Мишель Обама дала Меган Маркл совет по воспитанию Арчи

Бывшая первая леди стала одной из героинь сентябрьского номера Vogue.

Мишель Обама дала Меган Маркл совет по воспитанию Арчи
Мишель Обама стала одной из 15 героинь сентябрьского Vogue. Фото: Global Look Press

Меган Маркл выбрала Мишель Обаму в качестве одной из героинь для нового номера Vogue, который выйдет в сентябре. Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором глянцевого издания.

Для журнала это настоящий прорыв, так как за 103 года своего существования его «сотрудником» стала королевская особа. В рамках своей новой роли Меган взяла у экс-первой леди США интервью.

Во время беседы с герцогиней была затронута тема воспитания детей. Мишель в шутку назвала этот процесс «мастер-классом по умению отпускать их от себя».

Обама является матерью двух дочерей — Малии и Саши. Она призналась, что как и любой родитель, сталкивалась с трудностями, когда они росли. И хотя они уже достаточно большие, приобретенные умения до сих пор помогают ей строить с наследницами отношения.

«Материнство можно сравнить с мастер-классом, когда ты совершенствуешься в умении учиться отпускать своих детей», — отметила она.

«Мы делаем все от себя зависящее, чтобы все было под нашим контролем. И, боже мой, я поначалу из кожи вон лезла, чтобы ничего не упустить», — призналась Обама.

«Как и все матери, мы не хотим, чтобы что-то или кто-то ранил наших детей. Но у жизни другие планы. Надо учиться давать им свободу», — цитирует Мишель Express.

Ранее Обама выступила с речью перед студентами, где призвала их быть более уверенными в своих силах. В качестве примера она привела лидеров других стран, с которыми не раз встречалась. Она заявила, что те «не умнее других».

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Мишель Обама дала Меган Маркл совет по воспитанию Арчи
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