Мишель Обама дала Меган Маркл совет по воспитанию Арчи

Меган Маркл выбрала Мишель Обаму в качестве одной из героинь для нового номера Vogue, который выйдет в сентябре. Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором глянцевого издания.

Для журнала это настоящий прорыв, так как за 103 года своего существования его «сотрудником» стала королевская особа. В рамках своей новой роли Меган взяла у экс-первой леди США интервью.

Во время беседы с герцогиней была затронута тема воспитания детей. Мишель в шутку назвала этот процесс «мастер-классом по умению отпускать их от себя».

Обама является матерью двух дочерей — Малии и Саши. Она призналась, что как и любой родитель, сталкивалась с трудностями, когда они росли. И хотя они уже достаточно большие, приобретенные умения до сих пор помогают ей строить с наследницами отношения.

«Материнство можно сравнить с мастер-классом, когда ты совершенствуешься в умении учиться отпускать своих детей», — отметила она.

«Мы делаем все от себя зависящее, чтобы все было под нашим контролем. И, боже мой, я поначалу из кожи вон лезла, чтобы ничего не упустить», — призналась Обама.

«Как и все матери, мы не хотим, чтобы что-то или кто-то ранил наших детей. Но у жизни другие планы. Надо учиться давать им свободу», — цитирует Мишель Express.

Ранее Обама выступила с речью перед студентами, где призвала их быть более уверенными в своих силах. В качестве примера она привела лидеров других стран, с которыми не раз встречалась. Она заявила, что те «не умнее других».