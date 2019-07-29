Редкое фото: Чулпан Хаматова показала 17-летнюю дочь

Актриса, благотворитель и многодетная мать Чулпан Хаматова – из тех женщин, кто больше предпочитает делать, чем говорить. Возможно, поэтому о ее личной жизни известно не так много. Настоящим сюрпризом для поклонников ее таланта стало фото со взрослой дочерью Ариной, которое она выложила в свой блог. На снимке они выглядят как сестры.

больше по теме Чулпан Хаматова рассказала о своих комплексах в прошлом Раньше актриса переживала, что не может должным образом исполнять роль родителя.

Подпись к фотографии лаконичная. «Доченька», — с любовью написала актриса. Поклонники, обсуждая снимок, никак не могли поверить, что на нем запечатлены мать с дочкой.

Известно, что у Чулпан Хаматовой трое девочек: младшенькой Ие 9 лет, средней Асе 16 лет и старшей Арине — 17 лет.

Помимо блистательной работы в театре и кино Хаматова известна своей благотворительной деятельностью в фонде «Подари жизнь». Своим дочерям она старается рассказать, что жизнь состоит не только из радостей и сказок, в ней также есть место болезням и смерти. По ее мнению, это делать необходимо, чтобы они научились ценить жизнь здесь и сейчас.