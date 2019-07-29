«Жених нарасхват»: Сябитова расхвалила бывшего мужа Собчак

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале не сомневается: о том, что на самом деле происходит между Виторганом и его экс-женой, знают только близкие.

Телесваха Роза Сябитова прокомментировала личную жизнь актера Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак. У пары подрастает общий сын — двухлетний Платон. С появлением ребенка бизнесвумен стала по другому относиться к материнству. Если ранее Ксюша не могла представить себя в этой роли, то теперь — она делает все для того, чтобы наследник чувствовал ее заботу и внимание. На фоне слухов о разрыве с отцом Платона, Собчак делилась кадрами в Stories, демонстрируя букет, который Виторган через курьера отправил ей в качестве презента 8 марта. А официально подтвердив расставание, экс-супруги заверила, что они сохранили дружеские отношения.

В свою очередь, соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале — Роза Сябитова — высказалась о том, каким спросом будет пользоваться Виторган у незамужних женщин. Расхваливая экс-супруга Ксении Собчак, телесваха отметила, что сын Эммануила Гедеоновича вырос в прекрасной семье. Он получил хорошее образование и построил карьеру.

При этом Сябитова не сомневается: в том, что на самом деле происходит между Максимом и Ксенией, известно только тем людям из ближайшего окружения пары. Делиться личными переживаниями с посторонними не в их правилах, полагает телеведущая.