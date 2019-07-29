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Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью

Гинеколог предостерегла герцогиню от спешки, ссылаясь на ее возраст и рекомендации ВОЗ.

Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Меган Маркл может подвергнуться серьезному риску во время второй беременности Фото: Globallookpress.com

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился всего два месяца назад, но поклонники уже вовсю обсуждают возможную вторую беременность герцогини. Лондонские букмекеры охотно принимают ставки, утверждая, что популярнее королевских свадеб может быть только рождение королевских детей.

На днях один из источников во дворце заявил, что супруга принца Гарри может объявить об интересном положении уже этой осенью. По его словам, принц Гарри всегда чувствовал себя младше своего брата Уильяма (разница в возрасте герцогов составляет три года) и поэтому мечтал о детях- погодках.

Инсайдер также утверждал, что пара всегда хотела большую семью и не намерена останавливаться на одном сыне. Кроме того, их дом позволяет сделать несколько отдельных детских спален и герцогиня может рассчитывать на помощь профессиональных нянь и гувернанток.

Беременная Меган Маркл. Фото
Вторая беременность может представлять опасность для здоровья Меган Маркл. Фото: Globallookpress.com

Тем не менее врачи настроены вовсе не так оптимистично. Express побеседовал с врачом-гинекологом Набилой Фаулз-Гутьеррес, которая считает, что Меган лучше как следует повременить со второй беременностью.

«Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы не советовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал в два года между детьми, не меньше. Исследования показывают, что женщины, которые забеременели в течение 6 месяцев после рождения первенца, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов», — объяснила медик.

Кроме того, она напомнила, что герцогине Сассекской в этом году исполнится 38 лет, а значит возрастает риск гестационной гипертонии, диабета и даже эклампсии. По словам врача, взрослым женщинам нужно крайне ответственно подходить к вопросам планирования детей.

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Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
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