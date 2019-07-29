Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился всего два месяца назад, но поклонники уже вовсю обсуждают возможную вторую беременность герцогини. Лондонские букмекеры охотно принимают ставки, утверждая, что популярнее королевских свадеб может быть только рождение королевских детей.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри уклоняются от королевских обязанностей Герцоги Сассекские отказываются выполнять ряд правил, предписанных титулом.

На днях один из источников во дворце заявил, что супруга принца Гарри может объявить об интересном положении уже этой осенью. По его словам, принц Гарри всегда чувствовал себя младше своего брата Уильяма (разница в возрасте герцогов составляет три года) и поэтому мечтал о детях- погодках.

Инсайдер также утверждал, что пара всегда хотела большую семью и не намерена останавливаться на одном сыне. Кроме того, их дом позволяет сделать несколько отдельных детских спален и герцогиня может рассчитывать на помощь профессиональных нянь и гувернанток.

Тем не менее врачи настроены вовсе не так оптимистично. Express побеседовал с врачом-гинекологом Набилой Фаулз-Гутьеррес, которая считает, что Меган лучше как следует повременить со второй беременностью.

«Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы не советовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал в два года между детьми, не меньше. Исследования показывают, что женщины, которые забеременели в течение 6 месяцев после рождения первенца, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов», — объяснила медик.

больше по теме После рождения Арчи Маркл и Миддлтон избегают друг друга В день первого выхода Арчи Харрисона в свет его мать и тётя дали новый повод сомневаться в их дружбе.

Кроме того, она напомнила, что герцогине Сассекской в этом году исполнится 38 лет, а значит возрастает риск гестационной гипертонии, диабета и даже эклампсии. По словам врача, взрослым женщинам нужно крайне ответственно подходить к вопросам планирования детей.