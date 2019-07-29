Инну Чурикову скоро выпишут из больницы

Актриса пошла на поправку и уже мечтает вернуться на сцену.

Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал, что его жена пошла на поправку и скоро выпишется из больницы, пишет «Московский комсомолец».

В настоящее время актриса находится в приподнятом настроении. И, поскольку врачи рекомендовали ей физическую активность, она много гуляет по территории «Склифа».

больше по теме Инна Чурикова рассказала о причине своего падения со сцены Неприятный инцидент с народной артисткой СССР произошел 18 июля.

Бросать театр Чурикова не собирается. Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что до 3 сентября все актеры находятся в творческом отпуске и репертуар никто менять не собирается. К выписке любимой жены Панфилов собирается купить красивый букет.

Напомним, народная артистка СССР получила ушибы, упав со сцены во время спектакля «Старая дева». Скорая приехала к любимице публики практически мгновенно, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел 18 июля в московском театре «Русская песня». Как говорит сама актриса, падение произошло из-за ее собственной невнимательности и близорукости. Теперь Чурикова задумывается об операции по улучшению зрения.