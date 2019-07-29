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Австралийские журналисты обвинили Меган Маркл в плагиате

Герцогиня Сассекская позаимствовала идею для обложки сентябрьского Vogue у Саманты Бретт и Стефа Адамса.

Австралийские журналисты обвинили Меган Маркл в плагиате
Меган Маркл позаимствовала концепцию для обложки Vogue. Фото: Global Look Press

Обложка сентябрьского Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, произвела эффект разорвавшийся бомбы.

Фото было опубликовано лишь в ночь с 28 на 29 июля, а уже успело собрать целый урожай критических отзывов. Новый удар по герцогине Сассекской пришел из Австралии — ее обвинили в плагиате.

Авторы книги «Архитекторы будущего» Саманта Бретт и Стеф Адамс заявили, что Меган позаимствовала идею коллажа для обложки Vogue с 15 женщинами у них — в таком же ключе был оформлен и их бестселлер.

Журналисты отметили, что «разочарованы подобным сходством». Их книга вышла в 2016 году и Меган даже писала к ней эссе.

Саманта Бретт не стала скрывать, что польщена таким вниманием и рада, что герцогине понравилась их концепция. «Я люблю Меган и являюсь ее большой поклонницей, но когда люди указывают на подобное сходство, это чрезвычайно разочаровывает», — призналась она.

Ранее герцогиню раскритиковали в неправильном выборе героинь обложки, так как они придерживаются левых взглядов. Подобное поведение нарушает протокол, так как королевским особам запрещено выказывать свои политические предпочтения, пишет Express.

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Австралийские журналисты обвинили Меган Маркл в плагиате
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