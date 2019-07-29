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Меган Маркл раскритиковали за выбор героинь Vogue

Журналист Дэн Вутон назвал решение герцогини Сассекской «полным идиотизмом».

Меган Маркл раскритиковали за выбор героинь Vogue
Редакторское решение Меган Маркл назвали "абсолютным идиотизмом". Фото: Global Look Press

Появившаяся в Сети обложка сентябрьского номера Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, вызвал шквал критики.

Хотя сама герцогиня Сассекская появится лишь на страницах издания, журналист Дэн Вутон счел, что выбор героинь, сделанный супругой принца Гарри, в корне неверен.

В качестве звезд глянца Меган выбрала 15 женщин, которые, по ее мнению, оказали влияние на мир. Среди них оказалась и нигерийская писательница и певица Чимаманда Нгози Адичи, которая призывала сделать Маркл главой Содружества, заменив ею Елизавету II.

«Королева решит, что это абсолютно идиотское решение, и я с ней соглашусь», — высказался Вутон. Кроме этого, он отметил, что несмотря на то, что Vogue читает элита, Маркл, которая стала звездным редактором, ведет себя не по-королевски.

Он указал, что все героини, включая Джейн Фонду и Грету Танберг, имеют левые политические взгляды, то есть выступают против Дональда Трампа.

А так как этикет запрещает членам королевской семьи открыто выражать мнение в этой области, то это очередное нарушение протокола.

С этим согласна и шеф-редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард.

«Герцогиня Сассекская сделала большое одолжение издательскому дому Conde Nast (ему принадлежит ряд журналов, в том числе Vogue. —  Прим. ред.), и гораздо меньшее дому Виндзоров», — цитирует эксперта Express.

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Меган Маркл раскритиковали за выбор героинь Vogue
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