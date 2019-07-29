Принц Гарри боролся за внимание принцессы Дианы с братом

Не секрет, что принц Гарри многие черты унаследовал от принцессы Дианы. Иногда он может быть таким же лукавым и игривым, как и его покойная мать.

По словам королевского комментатора Виктории Арбайтер, герцог Сассекский был таким с младых ногтей. Ее отец, Дики Арбайтер, был пресс-секретарем Ее Величества, поэтому она была вхожа во дворец.

«Лучший шанс увидеть проявление характеров Гарри и Уильма, пожалуй, выпал в 1992 году», — начала она свой рассказ.

«Диана только закончила все свои дела, связанные с благотворительностью и устроила рождественский прием в Кенсингтонском дворце, куда были приглашены и мы», — продолжила эксперт.

«Диана стояла с нами и попросила Уильяма, как представителя сильной половины семьи, встать и сказать речь. Она просто хотела, чтобы он поблагодарил гостей, которые пришли на праздник», — пояснила Виктория.

Среди присутствовавших были Джордж Майкл и Элтон Джон. 10-летний Уильям встал на коробку и сказал слова благодарности гостям. «Эта было впечатляющим, с учетом того, что принцу было 10 лет», — отметила комментатор.

Диана была очень горда за старшего сына и просто сияла. В этот момент Гарри, который стоял подле нее, начал дергать ее за юбку, чтобы привлечь внимание матери к себе. Принцесса Диана мягко попросила его помолчать минутку.

«Гарри хотел быть в центре внимания и разговоров, поэтому шалил. В этом он схож с Дианой, которая тоже была не против проказ. Уильям тоже унаследовал эту черту, но она в нем не так ярко выражена», — цитирует Арбайтер Hello!.