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Воробей бесплатно посмотрела нашумевший спектакль с Орбакайте

Юмористка также оценила меню театрального буфета в антракте.

Воробей бесплатно посмотрела нашумевший спектакль с Орбакайте
Елена Воробей/instagram.com/vorobei_elena/

Заслуженная артистка России, популярная пародистка Елена Воробей рассказала о своем походе в московский театр «Современник» на спектакль «Двое на качелях» в постановке Галины Волчек. Долгое время главную женскую роль в постановке играла Чулпан Хаматова, после ее ухода актрису заменила Кристина Орбакайте.

«Очень уж я хотела посмотреть Кристину Орбакайте на театральных подмостках, ну, и Кирилла Сафонова, конечно, любимца женской ТВ аудитории… Попасть в «Современник» — большое счастье и удача, друзья, а попасть еще и на халяву, приятно вдвойне, согласитесь. К тому же в антракте меня «выгуляли» и по буфету. Пришлось закинуться калориями», — честно призналась Елена Воробей в Instagram.

Спектакль, актеры и музыкальное сопровождение артистку не оставили равнодушной.
«На сцене всего два актера, но они, что называется, «держат» зал, результат — никто не ушёл в антракте, и зрители долго аплодировали, не отпуская актеров со сцены!

Да, по сравнению с современными ультрамодными постановками типа Богомоловских, здесь не будет голых тел, переодетых в женское мужчин, не будет садо-мазо-никрофило-суицидников и Чикатиловщины, не будет и троллинга зрителей, если вы любите такой театр, то вам не сюда», — подвела итог увиденному Елена Воробей (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. Ред.)

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Тэги:

Галин ВолчекЕлена ВоробейКирилл СафоновКристина Орбакайте

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Воробей бесплатно посмотрела нашумевший спектакль с Орбакайте
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