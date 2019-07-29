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Елизавета II оказалась не самым популярным членом королевской семьи

Британское издание Express.co.uk провело опрос среди читателей, чтобы выяснить, кто из Виндзоров им нравится больше всего.

Елизавета II оказалась не самым популярным членом королевской семьи
Британцы отдали Елизавете II второе место в рейтинге популярности. Фото: Global Look Press

Британская королевская семья является одной из самых известных в мире. Сайт Express.co.uk решил «сузить круг поиска» и выяснить, кто из Виндзоров является фаворитом у читателей издания.

Сайт провел опрос, результаты которого немало удивили его авторов. В анкетировании приняли участие 12 тысяч респондентов. Опрос проводился с 11 утра 27 июля до четырех вечера 28 июля.

В результате первое место заняла вовсе не Елизавета II — Ее Величество заняла лишь вторую строчку в рейтинге — за нее проголосовали 29%.

Корона досталась принцессе Диане, которая обошла королеву с результатом в 31%. Таким образом, двух ведущих женщин мира разделили между собой всего 250 голосов. За леди Ди проголосовали 3639 человек, а за монархиню — 3420.

Наследие «народной принцессы» продолжает жить даже по прошествии более 20 лет с момента ее трагического ухода 31 августа 1997 года.

Почетная «бронза» ушла к Кейт Миддлтон (17%), а Меган Маркл и принц Гарри заняли четвертое место с 5%.

Герцог Эдинбургский получил 3%, а меньше всего — по 1% — принц Чарльз с Камиллой, пишет Express.

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Елизавета II оказалась не самым популярным членом королевской семьи
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