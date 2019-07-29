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Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде

Для быстрого ознакомления канцлер Германии попросила сделать из «Слуги народа» нарезку из эпизодов.

Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
Владимир Зеленский/Globallookpress.com

Ангела Меркель, канцлер Германии, видела сериал «Слуга народа» с президентом Украины, бывшим актером Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом написал портал «Укринформ».

Правда все серии фильма немецкая Железная леди смотреть не стала, попросив сделать небольшой кинодайджест из самых ярких сцен. Это произошло до президентских выборов на Украине, в тот момент, когда стало понятно, что выигрывает именно Зеленский. Кроме Меркель сериалом также интересовались несколько министров иностранных дел, они даже просили прокомментировать некоторые эпизоды Павла Климкина — главу украинского МИД.

Напомним, «Слуга народа» — это многосерийная комедия, где главный герой, обычный учитель, неожиданно избирается президентом Украины. Премьера первого сезона сериала состоялась в ноябре 2015 года, второго – в октябре 2017-го. Автором идеи сериала и продюсером выступил также сам президент Незалежной. Известно, что уже ведутся переговоры о съемках третьего сезона, однако, когда это произойдет пока неизвестно.

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Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
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