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25-летняя Милана Тюльпанова встречается с 19-летним хоккеистом

Защитник юниорской сборной России Егор Замула настроен на серьезные отношения.

25-летняя Милана Тюльпанова встречается с 19-летним хоккеистом
Милана Тюльпанова/instagram.com/milana_tulpanova/

Больше года назад, в мае 2018 года, стало известно о проблемах в отношениях семейной пары, футболиста Александра Кержакова и модели Миланы Тюльпановой. Год длился болезненный развод, молодые люди не могли поделить общего сына Артемия. Ребенок в результате остался жить с мамой, и супруги официально развелись.

А недавно стало известно, что Милана нашла замену Кержакову. И это снова спортсмен. Новым избранником красавицы стал 19-летний защитник сборной России по хоккею Егор Замула.

«Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону». — рассказала Милана «СтарХиту».

Милана Тюльпанова/instagram.com/p/ByVwepgDrMS/

По словам девушки, влюбленный юноша настроен серьезно. Он красиво ухаживает, дарит ей букеты, оказывает знаки внимания. Будет ли у этой истории продолжение, покажет время, ведь Егор еще очень молод и постоянно занят на сборах.

Напомним, история с разводом Кержакова и Миланы вызвала большой резонанс в СМИ из-за обвинений Александра в адрес бывшей жены. Он заявил, что она принимала запрещенные препараты и потому не может быть опекуном Артемия. Но судебная экспертиза доказала, что заявления Кержакова были ложными. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери.

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Александр КержаковЕгор ЗамулаМилана Тюльпанова

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25-летняя Милана Тюльпанова встречается с 19-летним хоккеистом
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