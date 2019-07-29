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Эксперт объяснил причины стремительного облысения принца Гарри

Хирург по пересадке волос Азим Шамалак рассказал, почему редеет шевелюра герцога Сассекского.

Эксперт объяснил причины стремительного облысения принца Гарри
Лысина принца Гарри увеличилась вдвое после свадьбы. Фото: Global Look Press

Старая поговорка гласит, что трава не растет на людной улице, а у принца Гарри последнее время было множество встреч и событий, начиная от женитьбы на Меган Маркл и заканчивая рождением сына.

Хирург по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азим Шамалак утверждает, что проплешины у герцога Сассекского с момента его венчания увеличились в два раза.

«Отцовство негативно сказалось на шевелюре принца Гарри», — отметил консультант с Харли-стрит. «За последние несколько месяцев проплешины сильно увеличились», — добавил он.

Лысина принца Гарри. Фото.
Лысина принца Гарри увеличилась вдвое после свадьбы. Фото: Global Look Press

Причиной стремительного облысения герцога Сассекского, по мнению специалиста, является стресс, связанный с выполнением его супружеских и отцовских обязанностей.

«То, что он впервые стал отцом, может быть причиной, что его волосы стремительно редеют на макушке», — пояснил врач.

Тем не менее, существует и другая, более веская причина. «Однако наиболее значимым фактором тут является сильный ген, отвечающий за лысину, который характерен для всего семейства Виндзоров», — продолжил эксперт.

«Его «основоположником» стал принц Филипп, который передал его принцу Чарльзу, а тот, в свою очередь, принцам Уильяму и Гарри», — заметил он.

«Уильям заполучил этот ген первым и у него он самый сильный из всех членов королевской семьи», — цитирует хирурга Express.

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Эксперт объяснил причины стремительного облысения принца Гарри
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