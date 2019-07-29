Эксперт объяснил причины стремительного облысения принца Гарри

Старая поговорка гласит, что трава не растет на людной улице, а у принца Гарри последнее время было множество встреч и событий, начиная от женитьбы на Меган Маркл и заканчивая рождением сына.

Хирург по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азим Шамалак утверждает, что проплешины у герцога Сассекского с момента его венчания увеличились в два раза.

«Отцовство негативно сказалось на шевелюре принца Гарри», — отметил консультант с Харли-стрит. «За последние несколько месяцев проплешины сильно увеличились», — добавил он.

Причиной стремительного облысения герцога Сассекского, по мнению специалиста, является стресс, связанный с выполнением его супружеских и отцовских обязанностей.

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«То, что он впервые стал отцом, может быть причиной, что его волосы стремительно редеют на макушке», — пояснил врач.

Тем не менее, существует и другая, более веская причина. «Однако наиболее значимым фактором тут является сильный ген, отвечающий за лысину, который характерен для всего семейства Виндзоров», — продолжил эксперт.

«Его «основоположником» стал принц Филипп, который передал его принцу Чарльзу, а тот, в свою очередь, принцам Уильяму и Гарри», — заметил он.

«Уильям заполучил этот ген первым и у него он самый сильный из всех членов королевской семьи», — цитирует хирурга Express.