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Рустам Солнцев назвал Лободу «слишком скучной» для хайпа

Звезда «Дома-2» выразил мнение не только о певице, но и о других представителях российского шоу-бизнеса.

Рустам Солнцев назвал Лободу «слишком скучной» для хайпа
Рустам Солнцев/instagram.com/rustamsolncev_/?hl=ru

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев пишет по заказу одного из московских издательств книгу «История хайпа на Руси». За 4 недели он сочинил всего 4 главы, произведение рождается крайне тяжело. Об этом блогер сообщил в своем Instagram во время прямого эфира с подписчиками.

Солнцев разложил звезд по полочкам, характеризуя каждого по степени проявления хайпа (дешевой шумихи) на публике. Он сразу исключил из хайпожоров (тех, кто хайпует) Светлану Лободу, которая, на его взгляд, скучновата, чтобы умело манипулировать массами. «Да еще фотки чужие выставляет», — сказал начинающий писатель.

Станислав Садальский, по его мнению, сам по себе экспрессивный и умный человек, «ему хайповать не нужно». Александр Петров — в свое время поймал хайп, «сейчас просто популярный актер». Юрий Дудь тоже не занимается созданием дешевой популярности вокруг своей персоны, и его сюжеты смотрит лишь часть населения, поэтому месту хайпу здесь нет.

В числе звезд, которые откровенно хайпуют, новоиспеченный писатель обозначил Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Анастасию Волочкову, Риту Дакоту. Также он выделил особое место «лоховым хайпожорам», к которым причислил Никиту Джигурду и Алексея Панина.

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Рустам Солнцев назвал Лободу «слишком скучной» для хайпа
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