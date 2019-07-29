Принц Джордж подвергся опасности у себя дома

Кейт Миддлтон и принц Уильям потребовали провести расследование после того, как стало известно, что в Кенсингтонский дворец попал бывший преступник.

Им оказался 40-летний Даррен Бенджамин, который был приговорен к семи годам тюрьмы в 2008 году по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина, работающий в службе перевозки, 14 июля доставил в Кенсингтонский дворец мебель и оказался буквально в нескольких метрах от принца Джорджа, его сестры Шарлотты и брата Луи, которые играли во дворе вместе со своей няней.

Сам Бенджамин в разговорах с друзьями назвал детей «милыми».

«Такая грубая ошибка службы безопасности, в результате которой дети подверглись опасности, просто недопустима», — рассказал источник.

«Даррен закоренелый преступник, который был осужден за пытки. Кровь холодеет в жилах, когда думаешь, что такой человек смог попасть во дворец и оказался рядом с королевскими отпрысками», — продолжил он.

«Его друзья были в шоке, когда узнали об этом», — добавил инсайдер.

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Персонал дворца также прибывал в прострации после того, как служба безопасности, в чьи обязанности входит скрупулезное изучение личностей всех прибывающих во дворец, досконально не проверил в информацию о Даррене.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень переволновались, когда узнали, что рядом с их детьми находился бывший преступник, пишет Express.

Отметим, что это уже второй по счету прокол секьюрити в этом месяце. В начале июля 22-летний мужчина ночью перелез через ограду Букингемского дворца и пытался проникнуть внутрь.