Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон

Задолго до появления Меган Маркл в британской королевской семье иконой подлинного аристократического стиля называли Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская в отличие от супруги принца Гарри не нарушала королевский протокол и, даже одеваясь неформально для мероприятий на природе, выглядела как настоящая принцесса.

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Очевидно, стилем Кейт были вдохновлены не только простые британцы. Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.

Если посмотреть на фото новой первой леди, то можно увидеть, что у нее есть розовое платье с цветочным принтом в точности, как у Миддлтон, черное вечернее платье в пол и даже дутый жилет для холодного времени года.

Поклонники тем не менее довольно добродушно встретили такое дословное копирование стиля герцогини. Они пишут в Сети, что это неудивительно, ведь у кого брать уроки стиля, если не у супруги принца Уильяма и, возможно, будущей королевы Англии.