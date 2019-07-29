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Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон

Кэрри Симондс следует трендам, задаваемым герцогиней Кембриджской.

Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон
Кейт Миддлтон оказалась настоящей иконой стиля Фото: Globallookpress.com

Задолго до появления Меган Маркл в британской королевской семье иконой подлинного аристократического стиля называли Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская в отличие от супруги принца Гарри не нарушала королевский протокол и, даже одеваясь неформально для мероприятий на природе, выглядела как настоящая принцесса.

Очевидно, стилем Кейт были вдохновлены не только простые британцы. Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.

Кэрри Симондс. Фото
У Кэрри Симондс есть платье в точности, как у Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Если посмотреть на фото новой первой леди, то можно увидеть, что у нее есть розовое платье с цветочным принтом в точности, как у Миддлтон, черное вечернее платье в пол и даже дутый жилет для холодного времени года.

Поклонники тем не менее довольно добродушно встретили такое дословное копирование стиля герцогини. Они пишут в Сети, что это неудивительно, ведь у кого брать уроки стиля, если не у супруги принца Уильяма и, возможно, будущей королевы Англии.

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Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон
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