Анита Цой в инвалидной коляске выступила на фестивале «Жара»

Певица опубликовала в Instagram видео, как она исполняет одну из своих песен.

Певица Анита Цой, которая получила серьезную травму ноги на фестивале «Жара» в Баку, выложила в сторис Instagram нарезку из видеозаписей, как она выступала в столице Азербайджана. На кадрах можно увидеть, как популярная исполнительница поет для своих поклонников. При этом она сидит прямо на сцене в инвалидной коляске.

Любопытно, что, несмотря на травму, звезда выразила огромную благодарность организаторам фестиваля. Она заявила, что ей был оказан самый радушный прием.

«Подошёл к концу IV фестиваль «Жара». Четыре дня музыки, феерического шоу и приключений на берегу Каспия, в гостеприимном Баку. Увожу с собой самые лучшие эмоции и воспоминания от встречи с коллегами и дорогим зрителем. Счастлива, что пела для вас, любимые. Всем мира, любви и до новых встреч!» — заявила яркая исполнительница.

Отметим, что Анита Цой серьезно повредила ногу на фестивале «Жара». На место пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Звезду увезли в частную клинику, где удалили ноготь на ноге. Ближайшие несколько недель Анита Цой будет хромать. Возможно, она отменит концерты.