Лопырева рассказала, какое качество особенно ценит в Булатове

Модель Виктория Лопырева призналась, что особенно обожает в своем возлюбленном бизнесмене Игоре Булатове его чувство юмора. На этом фоне они и сблизились. «Чувство юмора у обоих в паре – ключ к успеху в отношениях. Круто, когда любимый мужчина – лучший друг!» — сказала посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

Отметим, что пара уже несколько дней наслаждается солнцем на греческом острове Миконос. У них сейчас прекрасные отношения. Пять месяцев назад модель подарила своему ненаглядному сына Марка Лионеля Булатова. Она надеется, что в будущем их ребенок с предпринимателем станет известным футболистом.

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Кстати, Виктория Лопырева несколько дней назад в Греции отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 36 лет. По этому поводу любимый мужчина подарил ей огромный красивый букет алых роз и тортик.

Ранее звезда стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она говорила, что влюбилась в Булатова. Именно поэтому прекратился ее роман с «золотым голосом России» музыкантом Николаем Басковым. Кстати, Лопырева осталась друзьями с певцом. Басков нежно поздравлял ее недавно с днем рождения.