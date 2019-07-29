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Ольга Серябкина появилась на «Жаре» в нижнем белье и платье-сетке

Певица любит эпатировать своих многочисленных поклонников.

Ольга Серябкина появилась на «Жаре» в нижнем белье и платье-сетке
Ольга Серябкина в необычном образе появилась на "Жаре"/globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина стала одной из главных действующих лиц в последний день музыкального фестиваля «Жара», который проходит в столице Азербайджана Баку. На сцену она вышла в одном лифчике и трусах. Сверху она лишь накинула платье-сетку.

Серябкину ее вид вполне устраивал. Она улыбалась фотографам и с удовольствием позировала, став в этот вечер настоящей звездой красной дорожки. Ее образ по откровенности, по мнению большинства зрителей, никто не переплюнул.

Надо отметить, что звезда далеко не в первый раз эпатирует публику. Не так давно она выкладывала видео, на котором спустилась в зал, чтобы пообщаться со своими многочисленными поклонниками. Один из мужчин решил помочь Ольге Серябкиной. При этом он уткнулся в ее пышный бюст. Звезда в этот момент была в одном лифчике и джинсах, сообщает «Комсомольская правда».

Ольга Серябкина стала не так давно одной из героинь светской хроники. Дело в том, что ее бывшая подруга по группе «Серебро» Елена Темникова рассказала журналистам, что у яркой исполнительницы был роман с продюсером коллектива Максимом Фадеевым. Якобы она часто заставала влюбленных в номерах, из-за чего неловко становилось всем. В ответ Серябкина вдруг сказала, что у нее было роман. Только вот не с Фадеевым, а с самой Темниковой.

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Тэги:

БакуЕлена ТемниковаМаксим ФадеевОльга СерябкинаФестиваль "Жара"

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Ольга Серябкина появилась на «Жаре» в нижнем белье и платье-сетке
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