НОВОСТИ

Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне

Сексуальный образ понравился не всем поклонникам певицы.

Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне
ВЕРА БРЕЖНЕВА/INSTAGRAM.COM/VERVERA/

Российские звезды продолжают делиться кадрами и роликами своих выступлений на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свежие кадры опубликовала и Вера Брежнева.

Небольшое видео и снимок – демонстрация очень сексуального концертного костюма певицы. Он представляет собой черный полупрозрачный, блестящий комбинезон.

«Ты понимаешь, тут такое дело… в двух словах не скажешь то, что накипело давно… И вы себя не сдерживайте», — призвала своих поклонников певица.

Фанаты оценили «горячий» образ Веры. Правда, не всем пришелся по душе откровенный наряд звезды и ее манеру двигаться. Но, как водится, заступников у артистки оказалось достаточно.

«По ходу, некоторые комментаторы забыли, что Вера изначально была в «Виа Гре», и полюбилась именно за сексуальный образ с подобными костюмами. Сексуально — да, пошло — нет. И ни возраст, ни дети, ни муж тут не причем. И потом, шоу-бизнес — он и в Африке шоу-бизнес…», — философски замечает подписчик.

Кстати, следящая за своей фигурой и внешностью Брежнева, славится неоднозначными и оригинальными нарядами для выступлений. Например, недавно она спела на крыше в пиджаке с блестящей бахромой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневаконцертный костюмпевицасексуальный образФестиваль "Жара" в Баку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне
Интересно?
Поделись с друзьями: