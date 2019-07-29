Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне

Российские звезды продолжают делиться кадрами и роликами своих выступлений на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свежие кадры опубликовала и Вера Брежнева.

Небольшое видео и снимок – демонстрация очень сексуального концертного костюма певицы. Он представляет собой черный полупрозрачный, блестящий комбинезон.

«Ты понимаешь, тут такое дело… в двух словах не скажешь то, что накипело давно… И вы себя не сдерживайте», — призвала своих поклонников певица.

Фанаты оценили «горячий» образ Веры. Правда, не всем пришелся по душе откровенный наряд звезды и ее манеру двигаться. Но, как водится, заступников у артистки оказалось достаточно.

«По ходу, некоторые комментаторы забыли, что Вера изначально была в «Виа Гре», и полюбилась именно за сексуальный образ с подобными костюмами. Сексуально — да, пошло — нет. И ни возраст, ни дети, ни муж тут не причем. И потом, шоу-бизнес — он и в Африке шоу-бизнес…», — философски замечает подписчик.

Кстати, следящая за своей фигурой и внешностью Брежнева, славится неоднозначными и оригинальными нарядами для выступлений. Например, недавно она спела на крыше в пиджаке с блестящей бахромой.