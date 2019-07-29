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«Сами справитесь»: психолог не стал помогать Анне Хилькевич

Актриса была приятно удивлена словам врача.

«Сами справитесь»: психолог не стал помогать Анне Хилькевич
АННА ХИЛЬКЕВИЧ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Испанские каникулы Анны Хилькевич пошли на пользу актрисе. Кроме того, что она отдохнула и набралась физических сил, она заметила, что начала меняться внутренне. О своей трансформации звезда «Универа» написала в своем Instagram.

«Я начала узнавать себя, понимать себя, слышать и слушать себя. Нашла свои слабые места и пыталась их проработать. Но оказалось, что даже при всем понимании, сделать это не так просто», — призналась Анна своим поклонникам в Сети.

Потому она отправилась на прием к опытному психологу. Как рассказывает актриса, беседа длилась час. Все это время Анна делилась переживаниями, едва сдерживая слезы. Заключение же специалиста сильно удивило звезду. По ее словам, врач заявила, что Хилькевич здоровый человек и не нуждается в помощи психолога.

«Вы со всеми изменениями справитесь сами, нужно время», — пересказывает слова врача артистка.

Анна призналась, что была шокирована таким ответом, но шокирована очень приятно.

Напомним, последние несколько дней актриса вместе с мужем отдыхала в Испании. И хотя вопреки слухам, отдыхала звезда спокойно. Один случай весьма позабавил звезду – в подарок от отеля она получила средство, помогающее при похмелье.

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Тэги:

актрисаАнна Хилькевичвзаимоотношенияотдых в Испаниипомощь психолога

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«Сами справитесь»: психолог не стал помогать Анне Хилькевич
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