«Мы – домой!»: Полина Гагарина взяла себя в руки буквально

Похоже, Полина Гагарина не особо обеспокоена своим отсутствием на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Ей и в Москве работы хватает. Певица выступает и участвует в съемках. Одним забавным кадром с последней из них она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Съемка окончена, мы с подружками домой», — подписала фотографию артистка, на которой, состроив гримасу, она держит себя за грудь.

Как отметила одна из поклонниц, «тема груди сейчас польется», и оказалась права. Комментаторы высказывались не только о самом снимке, но и о размере груди звезды.

«Я знал, что они есть!» — шутя, замечает один из поклонников Полины.

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«Знатно ты себя в руки взяла», — отмечает другая фанатка.

В целом же, интернет-аудитории понравился снимок Гагариной, которая продемонстрировала свое чувство юмора.

Напомним, не так давно звезда провела несколько дней в Стокгольме. Оттуда Полина публиковала в Сети фотографии в модных, трендовых образах.