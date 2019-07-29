Выбор Маркл: Фонда и Хайек появятся на обложке сентябрьского Vogue

Герцогиня Сассекская стала первым приглашенным издателем из королевской семьи за всю 103-летнюю историю журнала.

Меган Маркл стала приглашенным издателем сентябрьского номера журнала Vogue. Однако лицо герцогини Сассекской на обложке журнала поклонники не увидят. Вместо этого, ее украсят лица 15 женщин, которые оказали влияние на общественную жизнь в мире.

В Instagram издания появилась обложка с коллажем, выполненная в черно-белой эстетике. В глаза сразу же бросаются фото двух знаменитых актрис — Джейн Фонды и Сальмы Хайек.

больше по теме Меган Маркл станет колумнистом Vogue на постоянной основе Герцогиня Сассекская будет писать для британского и американского издания на актуальные для нее темы.

В комментарии к фото подчеркивается, что все имена были лично выбраны Меган Маркл и шеф-редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом. Примечательно, что в дизайне коллажа с лицами выдающихся представительниц прекрасного пола специально оставлено место еще под один снимок.

Как пояснили авторы идеи, это было сделано специально: таким образом, они хотели сказать, что среди героинь может быть любая женщина, которая готова делать все, чтобы изменить мир к лучшему.

В новом номере журнала также будет размещена откровенная беседа Меган Маркл с бывшей первой леди США Мишель Обамой, премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн и участницей компании по борьбе с изменением климата Гретой Танберг.

Меган Маркл станет первой представительницей королевской семьи за всю 103-летнюю историю журнала, которую пригласили в качестве звездного редактора.

Тем не менее, августейшие особы все же украшали обложку издания. Принцесса Диана не раз становилась героиней американского Vogue, равно как и принцесса Анна. Дочь Елизаветы II была девушкой с обложки британского издания один раз в 1971 году и два — в 1973.