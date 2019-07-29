НОВОСТИ

Выбор Маркл: Фонда и Хайек появятся на обложке сентябрьского Vogue

Герцогиня Сассекская стала первым приглашенным издателем из королевской семьи за всю 103-летнюю историю журнала.

Выбор Маркл: Фонда и Хайек появятся на обложке сентябрьского Vogue
Меган Маркл стала первой из королевской семьи, кого взяли в качестве звездного редактора в глянец. Фото: Global Look Press

Меган Маркл стала приглашенным издателем сентябрьского номера журнала Vogue. Однако лицо герцогини Сассекской на обложке журнала поклонники не увидят. Вместо этого, ее украсят лица 15 женщин, которые оказали влияние на общественную жизнь в мире.

В Instagram издания появилась обложка с коллажем, выполненная в черно-белой эстетике. В глаза сразу же бросаются фото двух знаменитых актрис — Джейн Фонды и Сальмы Хайек.

В комментарии к фото подчеркивается, что все имена были лично выбраны Меган Маркл и шеф-редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом. Примечательно, что в дизайне коллажа с лицами выдающихся представительниц прекрасного пола специально оставлено место еще под один снимок.

Как пояснили авторы идеи, это было сделано специально: таким образом, они хотели сказать, что среди героинь может быть любая женщина, которая готова делать все, чтобы изменить мир к лучшему.

В новом номере журнала также будет размещена откровенная беседа Меган Маркл с бывшей первой леди США Мишель Обамой, премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн и участницей компании по борьбе с изменением климата Гретой Танберг.

Меган Маркл станет первой представительницей королевской семьи за всю 103-летнюю историю журнала, которую пригласили в качестве звездного редактора.

Тем не менее, августейшие особы все же украшали обложку издания. Принцесса Диана не раз становилась героиней американского Vogue, равно как и принцесса Анна. Дочь Елизаветы II была девушкой с обложки британского издания один раз в 1971 году и два — в 1973.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

VogueБританская королевская семьяДжейн ФондаМеган МарклМеган Маркл последние новостиМишель Обамаобложка VogueСальма Хайек

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выбор Маркл: Фонда и Хайек появятся на обложке сентябрьского Vogue
Интересно?
Поделись с друзьями: