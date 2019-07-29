Сергей Исаев ужаснулся состоянию Черного моря

Не только бакинской «Жарой» живут российские знаменитости. И не только отдыхом. Для некоторых теплые летние месяцы – самое время для гастролей и выступлений. Например, на юг страны уехали известные «Уральские пельмени», в гастрольном графике которых в эти запланированы концерты в нескольких курортных городах.

В перерывах между выступлениями уральцы наслаждаются морским воздухом и хорошей погодой. А вот Черным морем у одной из звезд юмористического шоу Сергея Исаева насладиться не удалось. В сторис своего Instagram он поделился видео, которое записал с катера. На кадрах артист демонстрирует подписчикам грязную воду на сочинском пляже.

«Вот граница замечательного моря и вот этой коричневой жижи, где купается народ. Ой-ой-ой», — говорит Исаев, показывая границу синей и серо-коричневой воды.

Напомним, сегодня «Уральские пельмени» после скандалов с бывшим коллегой Сергеем Нетиевским и уходом из шоу Мясникова и Рожкова настроен на преображение и изменение. Несколько дней назад артист рассказал в Сети, что «Пельмени» устраивают кастинг в свою команду.