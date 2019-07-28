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Тони Блэр удивился, застав Елизавету II за мытьем посуды

Королева во время пребывания в шотландской резиденции не брезгует домашними делами.

Тони Блэр удивился, застав Елизавету II за мытьем посуды
Елизавета II не брезгует домашними делами. Фото: Global Look Press

Шотландская резиденция Балморал является любимым местом Ее Величества. Елизавета II отправляется туда каждый год в середине лета и остается там до октября.

Чтобы не скучать, она заранее запасается дисками с любимыми сериалами, а персонал порой устраивает ей шоу по охоте за нетопырями — летучими мышами, которые живут в замке.

Однако, кроме развлечений, королеву часто можно застать за работой по дому. Ее Величество не брезгует таким ненавидимым Агатой Кристи занятием, как мытье посуды.

Королевский эксперт Виктория Арбайтер рассказала, что ее отца Дики, королевского помощника, часто привлекали помочь с этим «грязным делом».

«С руками, погруженными в пену, он в шутку говорил: «Я мою, ты вытираешь». На это королева отвечала твердым, но тихим голосом: «Я мою, ты вытираешь». Тогда он доставал кухонное полотенце и делал, как ему было велено», — рассказала специалист.

Эту же информацию подтвердил и бывший премьер-министр Тони Блэр. Политик был немало удивлен во время своего визита в Балморал, застав Елизавету за мытьем посуды.

Ее Величество после каждой трапезы интересовалась, закончил ли он есть, после чего складывала тарелки и уносила их мыть.

В этом году королеве пришлось отложить поездку в Шотландию из-за выборов Бориса Джонсона на пост главы кабмина, пишет Express.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета II

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Тони Блэр удивился, застав Елизавету II за мытьем посуды
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