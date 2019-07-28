Тони Блэр удивился, застав Елизавету II за мытьем посуды

Королева во время пребывания в шотландской резиденции не брезгует домашними делами.

Шотландская резиденция Балморал является любимым местом Ее Величества. Елизавета II отправляется туда каждый год в середине лета и остается там до октября.

Чтобы не скучать, она заранее запасается дисками с любимыми сериалами, а персонал порой устраивает ей шоу по охоте за нетопырями — летучими мышами, которые живут в замке.

больше по теме Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II Каждый год перед поездкой в шотландскую резиденцию Балморал королева запасается дисками с любимыми телепроектами.

Однако, кроме развлечений, королеву часто можно застать за работой по дому. Ее Величество не брезгует таким ненавидимым Агатой Кристи занятием, как мытье посуды.

Королевский эксперт Виктория Арбайтер рассказала, что ее отца Дики, королевского помощника, часто привлекали помочь с этим «грязным делом».

«С руками, погруженными в пену, он в шутку говорил: «Я мою, ты вытираешь». На это королева отвечала твердым, но тихим голосом: «Я мою, ты вытираешь». Тогда он доставал кухонное полотенце и делал, как ему было велено», — рассказала специалист.

Эту же информацию подтвердил и бывший премьер-министр Тони Блэр. Политик был немало удивлен во время своего визита в Балморал, застав Елизавету за мытьем посуды.

Ее Величество после каждой трапезы интересовалась, закончил ли он есть, после чего складывала тарелки и уносила их мыть.

В этом году королеве пришлось отложить поездку в Шотландию из-за выборов Бориса Джонсона на пост главы кабмина, пишет Express.