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Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол, но лишь однажды

Королева решила отойти от установленных правил в 2009 году, за два года до того, как принц Уильям женился на Кейт.

Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол, но лишь однажды
Королева выказала Кейт Миддлтон знак особого расположения. Фото: Global Look Press

Елизавета II позволила Кейт Миддлтон нарушить протокол во время визита в шотландскую резиденцию Балморал.

До того, как герцогиня Кембриджская стала членом королевской семьи, Ее Величество позволила себе отклониться от этикета.

Это случилось в 2009 году, за два года до свадьбы принца Уильяма. Королева хотела, чтобы Кейт почувствовала себя как дома, и позволила ей фотографировать поместье.

Согласно установленным правилам, съемка на территории резиденции разрешена только членам королевской семьи. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николь в своей книге «Кейт: Будущая королева».

«До этого королева встречалась с Кейт лишь мельком на свадьбе Питера и Отамн Филлипс, однако решила поступиться этикетом, чтобы дать ей почувствовать, что ей рады, и позволила сделать фото Балморала», — рассказала эксперт.

«Будучи женщиной, жизнь которой проходит у всех на виду, королева редко «опускает забрало», и лишь только несколько членов ее семьи и близкие друзья знают, какая она в реальной жизни», — продолжила она.

«То, что она допустила Кейт в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом со стороны Ее Величества и тонким ходом, который доказал, что она серьезно относится к роману своего внука», — цитирует Николь Express.

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Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол, но лишь однажды
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