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Стало известно, что сказал Чарльз за пару часов до свадьбы с Дианой

Сын Елизаветы поделился с друзьями тревожными мыслями.

Стало известно, что сказал Чарльз за пару часов до свадьбы с Дианой
Принц Чарльз сравнил Диану со школьницей. Фото: Global Look Press

Бракосочетание принца Чарльза с Дианой в 1981 году назвали свадьбой века. Однако буквально за пару часов перед свадьбой жениха, как оказалось, терзали сомнения.

Принц Чарльз был на 12 лет старше своей невесты. Однако венчания, которое изменило историю королевской семьи, могло и не состояться, если бы старший сын монархини прислушался к словам своих приятелей.

В докфильме «Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе» авторы раскрыли, что сказал принц о Диане всего за несколько часов до свадьбы.

Он признался, что она «изысканно хорошенькая, как маков цвет, однако совсем еще дитя». «Она не выглядит достаточно взрослой даже для выпускницы школы, не говоря уже о том, чтобы вступать в брак», — добавил он.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард отметила, что там была целая группа друзей Чарльза, которые видели, что этот брак будет абсолютной катастрофой. «Она была как старшеклассница, а он как профессор», — заметила она.

Близкий друг принца Пенни Рэмси также сомневалась в успешности этого союза. Чарльз признавался, что чувствует себя сбитым с толку, и был в ужасе, что ему придется дать обещание, о котором позже будет сожалеть.

Сьюард также добавила, что принц все время повторял, что хочет поступить верно для своей страны и семьи, но в глубине души он знал, что между ним и Дианой нет ничего общего, пишет Express.

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Британская королевская семьякоролевские свадьбыпринц ЧарльзПринцесса Диана

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Стало известно, что сказал Чарльз за пару часов до свадьбы с Дианой
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