В Сети появилось архивное фото Джоли

В Сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года. На снимке знаменитость одета во все черное: кожаную куртку, брюки и майку. Волосы актрисы едва достигают ключиц.
В этот период актриса снималась в биографическом фильме «Джиа», посвященном жизни американской супермодели Джиа Каранджи, которая умерла в возрасте 26 лет.
Ранее папарацци засняли знаменитость в Лос-Анджелесе после посещения салона красоты. Для похода к косметологам 44-летняя кинодива надела костюм в бельевом стиле – шелковый топ и брюки черного цвета. При этом можно заметить, что актриса не стала надевать нижнее белье под топ. Дополнила образ Анджелина Джоли изящными солнцезащитными очками.
Напомним, недавно актриса подтвердила информацию, что снимется в фильме Marvel «Вечные». Звезда сыграет персонажа по имени Тена. По сюжету картина расскажет о расе сверхлюдей, которые защищают Землю от различных угроз.