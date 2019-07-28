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Брухунова купила очки Marc Jacobs за 10 тысяч рублей

Молодая помощница Петросяна потратила на очередной образ порядка 40 тысяч рублей.

Брухунова купила очки Marc Jacobs за 10 тысяч рублей
Татьяна Брухунова не экономит на одежде. Фото: instagram.com/bruhunova/

Татьяна Брухунова продолжает публиковать в Instagram свои модные образы. 30-летняя помощница юмориста Евгения Петросяна не экономит на нарядах, покупая вещи люксовых брендов. Так, Брухунова составила комплект для летней прогулки, продемонстрировав соломенную сумку Michael Kors стоимостью около 20 тысяч рублей и модные очки Marc Jacobs, цена на которые начинается от 10 тысяч рублей.

Брюки и свитер помощница Петросяна выбрала бюджетных марок, в общей сложности потратив на создание образа около 40 тысяч рублей.

«Перед возвращением в Москву я успела немного прогуляться по «Искре». Хо-ро-шо!» – написала Брухунова в микроблоге.

Девушка сообщила, что побывала на выходных в родной Туле и зарядилась хорошим настроением.

Напомним, Татьяна Брухунова часто становится объектом насмешек в соцсетях. Хейтеры критикует помощницу Петросяна за любовь к тяжелому люксу, который, по их мнению, делает девушку старше. Некоторые фолловеры обвиняют Брухунову в расточительности и недоумевают, на что девушка покупает свои многочисленные наряды.

Сама Татьяна на критику старается не реагировать. Девушка рассказывала, что ее стиль оценили модные критики, поэтому она и дальше будет ему следовать.

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Брухунова купила очки Marc Jacobs за 10 тысяч рублей
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