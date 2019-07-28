Брухунова купила очки Marc Jacobs за 10 тысяч рублей

Татьяна Брухунова продолжает публиковать в Instagram свои модные образы. 30-летняя помощница юмориста Евгения Петросяна не экономит на нарядах, покупая вещи люксовых брендов. Так, Брухунова составила комплект для летней прогулки, продемонстрировав соломенную сумку Michael Kors стоимостью около 20 тысяч рублей и модные очки Marc Jacobs, цена на которые начинается от 10 тысяч рублей.

Брюки и свитер помощница Петросяна выбрала бюджетных марок, в общей сложности потратив на создание образа около 40 тысяч рублей.

«Перед возвращением в Москву я успела немного прогуляться по «Искре». Хо-ро-шо!» – написала Брухунова в микроблоге.

Девушка сообщила, что побывала на выходных в родной Туле и зарядилась хорошим настроением.

Напомним, Татьяна Брухунова часто становится объектом насмешек в соцсетях. Хейтеры критикует помощницу Петросяна за любовь к тяжелому люксу, который, по их мнению, делает девушку старше. Некоторые фолловеры обвиняют Брухунову в расточительности и недоумевают, на что девушка покупает свои многочисленные наряды.

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Сама Татьяна на критику старается не реагировать. Девушка рассказывала, что ее стиль оценили модные критики, поэтому она и дальше будет ему следовать.