Названа вещь, без которой Меган Маркл не путешествует

Меган Маркл является опытной путешественницей. В дорожном списке герцогини Сассекской есть одна дешевая, но необходимая вещь, которую она всегда берет с собой. Многие удивятся, но это упаковка салфеток с антистатиком.

Об этом в свое время рассказала сама экс-актриса, когда вела свой блог The Tig, который ей пришлось после замужества удалить. Салфетки не дают одежде помяться, а кроме этого ароматизируют ее.

Экс-актриса советует класть их между вещами — рубашками, юбками и платьями. «Ваша одежда будет пахнуть свежестью, когда вы приедете, особенно, когда только вернетесь домой из поездки», — дала она совет.

Обычно салфетки с антистатиком идут в комплекте со стиральным порошком. Их цена невелика — стоимость упаковки составляет два доллара.

Кроме этого, Меган всегда берет с собой антибактериальные салфетки. Хотя сейчас, как член королевской семьи, она, скорее всего, будет летать на частном самолете, ранее она рассказывала, что всегда берет эту необходимую вещь в дорогу.

«У меня нет боязни микробов, но когда я летаю, я всегда использую салфетки для рук или антибактериальный спрей, чтобы протереть поверхности: экран телевизора, столик и кнопки сиденья», — цитирует Маркл Mirror.