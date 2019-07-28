НОВОСТИ

Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе

Певица никак не комментирует информацию о разладе в семье.

Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Глюкоза подогрела слухи о вероятном разладе в семье. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца. Знаменитость опубликовала видео в Stories, послав подписчикам микроблога воздушный поцелуй.

Поклонники обратили внимание, что звезда больше не носит украшение на безымянном пальце левой руки, тем самым косвенно подтвердив, что в отношениях с мужем Александром Чистяковым не все гладко.

Глюкоза без обручального кольца. Фото
Глюкоза появилась на фестивале «Жара» без обручального кольца. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/

Глюкоза в последнее время появляется на светских мероприятиях без своего супруга, подогревая слухи о вероятном разводе. Так, например, певица отдохнула в Сочи в компании подруги.

Напомним, Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Лидию и 8-летнюю Веру. В числе причин вероятного разрыва звездной семьи в окружении Глюкозы называют измены предпринимателя. Сама знаменитость пока никак не комментирует свою личную жизнь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЧистяковГлюкозазвездный разводНаталья Чистякова-Ионоваобручальное кольцо

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Интересно?
Поделись с друзьями: