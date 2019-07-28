Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе

Певица никак не комментирует информацию о разладе в семье.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца. Знаменитость опубликовала видео в Stories, послав подписчикам микроблога воздушный поцелуй.

Поклонники обратили внимание, что звезда больше не носит украшение на безымянном пальце левой руки, тем самым косвенно подтвердив, что в отношениях с мужем Александром Чистяковым не все гладко.

Глюкоза в последнее время появляется на светских мероприятиях без своего супруга, подогревая слухи о вероятном разводе. Так, например, певица отдохнула в Сочи в компании подруги.

больше по теме После сообщений о возможном разводе Глюкоза стала «куклой» Поклонники ни словом не обмолвились о семейных проблемах певицы.

Напомним, Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Лидию и 8-летнюю Веру. В числе причин вероятного разрыва звездной семьи в окружении Глюкозы называют измены предпринимателя. Сама знаменитость пока никак не комментирует свою личную жизнь.