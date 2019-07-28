«Взамен на объятия»: Тюльпанова раздала продукты пенсионерам

Милана Тюльпанова после того, как «отвоевала» сына у бывшего мужа, футболиста Александра Кержакова, активно занялась благотворительной деятельностью. Так, 25-летняя девушка провела в Санкт-Петербурге социальную акцию, к участию в которой привлекла своих подруг. Тюльпанова раздала пенсионерам пакеты с продуктами. Роликом с благотворительного мероприятия девушка поделилась в Instagram.

«Это был волнительный и новый для меня опыт, – написала Милана. – Мы решили провести такую вот социальную акцию: бабушкам и дедушкам подарить продуктовые пакеты взамен на их радостное (не всегда, правда) удивление и, конечно, объятия. Страшно немного было, но чем дальше – тем проще, и было настолько приятно видеть их реакцию, до слез приятно. Мы получили такие невероятные эмоции, столько теплоты и добра от совершенно незнакомых людей, а, знаете, как говорится, сколько в человеке доброты – столько в нём и жизни», – рассказала Тюльпанова в соцсети.

Девушка попросила подписчиков оценить ее идею, повторить или придумать аналогичную благотворительную акцию. Милана Тюльпанова считает, что нужно творить добро бескорыстно и делать других людей счастливыми.

Напомним, ранее Милана Тюльпанова заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру в муниципальный совет депутатов. Девушка сообщила, что готова бороться с несправедливостью и помогать женщинам, оказавшимся, как и она когда-то, в трудной жизненной ситуации.