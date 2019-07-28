Экс-супруг Эми Уайнхаус потребовал у ее семьи миллион фунтов стерлингов

Блейк Филдер-Сивил хочет заполучить часть поместья певицы, которая ушла из жизни восемь лет назад.

Бывший муж Эми Уайнхаус Блейк Филдер-Сивил, который «подсадил» ее на запрещенные вещества, хочет заполучить часть состояния покойной певицы, которой не стало восемь лет назад.

Исполнительница, которая скончалась в возрасте 27 лет в июле 2011 года из-за отравления алкоголем, не оставила завещания.

В результате ее поместье стоимостью 2,94 миллиона фунтов стерлингов (3,655 миллиона долларов) перешло ее родителям — 63-летней Дженис и 68-летнему Митчу.

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Теперь семье певицы предстоит битва с Филдер-Сивилом.

«Это некто, кто растратил огромные суммы денег Эми, когда они были женаты. Он также провел большую часть времени их брака за решеткой, не принося другим ничего, кроме боли. Дать ему что-то еще было бы слишком жирно», — рассказал инсайдер.

«Блейк — настоящий гад. Просто невероятно, что он пытается отхватить часть ее поместья и требует денег. Мать Эми очень расстроена», — добавил источник.

Певица была замужем за Блейком два года и развелась с ним в 2009 году. Она отдала ему 250 тысяч фунтов стерлингов (310 тысяч долларов) «отступных».

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Однако юристы теперь говорят, что формулировку документа можно трактовать по-другому и Филдер-Сивил может требовать еще денег.

Если выплата не была названа окончательным решением, экс-супруг звезды, который живет в однокомнатной квартире в Лидсе, может потребовать еще наличных, особенно, если решит купить дом, пишет Mirror.