Участница конкурса Miss Maxim 2018 была найдена убитой в Москве

Модель, участницу конкурса Miss Maxim 2018 Екатерину Карагланову жестоко убили, сообщает «Комсомольская правда». Тело обнаружил хозяин квартиры, который сдавал ей жилье. Оно было изрезано на куски и уложено в чемодан. Известно, что девушку сначала задушили и раздели.

Екатерина Карагланова несколько дней не выходила на связь с близкими и в последнее время вела себя подозрительно. У нее неожиданно появились деньги, девушка стала жить на широкую ногу, посещая дорогие рестораны и бутики.

Красавица стала писать в социальных сетях о неких завистниках, людях, которым она как-то перешла дорогу. Ее близкие видели эти посты, но не обратили на них внимания, поскольку бьюти-блогер старалась привлечь к себе внимание всеми возможными способами.

На последней фотографии в Instagram, которая размещена всего несколько дней назад, Катя отдыхает на Корфу. Она позирует возле бассейна, показывая привлекательные формы. В комментариях подписчики пишут, что один из подозреваемых в убийстве – ее бывший парень. Намекают также на некоего 52-летнего поклонника, возможно, как-то связанного с преступлением.