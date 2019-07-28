Вера Алентова рассказала о своих претензиях к дочери

Актриса Вера Алентова заявила, что у нее были раньше большие претензии к своей дочери, популярной телеведущей Юлии Меньшовой. Как она сказала, ей хотелось, чтобы дочка была более талантливой и эффективной во всех сферах.

«Есть родители, которым нравится все в своих детях — и это идиотизм. А есть родители, которым ничего не нравится — и это тоже идиотизм. Мы были вторыми, нам искренне все не нравилось. Нам казалось, что она должна делать все лучше, больше, и эффектнее, и талантливее. Но она довольно быстро стала Юлией Меньшовой. Без вопросов: «Чья она дочь?» — рассказала Вера Алентова.

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Отметим, что Юлии Меньшовой 28 июля 2019 года исполнилось 50 лет. По этому поводу 3 августа выйдет документальный фильм об актрисе. Его можно будет увидеть на Первом канале. Там будет показан ее путь к широкому признанию, сообщает портал «7 дней».

Добавим, что не так давно в одном из интервью Юлия Меньшова объяснила, почему так долго ее не было видно на телевидении. По ее признанию, просто не было интересных предложений. Также актриса призналась, что на четыре года расставалась со своим супругом Игорем Гординым. Впрочем, затем им удалось помириться и их совместная жизнь заиграла новыми красками. Сейчас в семье Юлии Меньшовой царит полная идиллия.