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В предсвадебном интервью принцессы Дианы нашли пророчество

Ведущая новостей канала «Би-би-си» Анджела Риппон была одной из журналистов, которых допустили побеседовать с принцем Чарльзом и его невестой перед венчанием.

В предсвадебном интервью принцессы Дианы нашли пророчество
Журналист "прочла" будущее брака принцессы Дианы по ее жестам. Фото: Global Look Press

Анджела Риппон, ведущая на канале «Би-би-си», и Эндрю Гарденер с ITV стали теми двумя журналистами, которым повезло взять интервью у принцессы Дианы и принца Чарльза за несколько дней до их свадьбы.

Все вопросы были заранее согласованы. Пресс-секретарь Майкл Ши предупредил репортеров, что те должны следовать сценарию.

В случае, если они нарушат эту договоренность, интервью будет сразу прервано. Вопросы были построены таким образом, чтобы в глазах публики Диана и Чарльз выглядели счастливой парой.

В новой докленте канала Channel 5 «Чарльз и Ди: Вся правда об их свадьбе», Анджела впервые детально проанализировала интервью.

В то время, как Чарльз вел себя расслабленно перед объективом, Диана, напротив, была скована. Атмосферу нагнетал и пресс-секретарь, который встал позади оператора и следил, чтобы не было неудобных вопросов.

«Зная о том, что произошло дальше, теперь очень много можно прочитать по языку тела и увидеть пророчество о судьбе брака Дианы, о его фиаско», — пояснила Риппон.

Язык тела принцессы Дианы. Кадр.
Язык тела принцессы Дианы говорил о проблемах с Чарльзом еще до свадьбы. Кадр: youtube.com/watch?v=lXhGswv7wdc

«Последние пять секунд интервью могли сказать о многом еще тогда. Когда я пожелала им счастливой семейной жизни, Чарльз посмотрел на Диану. Однако та на него не взглянула, а посмотрела вниз», — цитирует журналиста Mirror.

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В предсвадебном интервью принцессы Дианы нашли пророчество
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