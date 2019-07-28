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На хайпе: Ивлеева проехала в маршрутке в костюме Супермена

Телеведущая сняла на видео, как на нее реагировали другие пассажиры.

На хайпе: Ивлеева проехала в маршрутке в костюме Супермена
Настя Ивлеева провела необычный эксперимент. Фото: globallookpress.com

Настя Ивлеева провела необычный эксперимент – звезда проехала в автобусе в костюме Супермена. Во время движения маршрутки Ивлеева держалась за поручень и пританцовывала. 28-летняя знаменитость опубликовала ролик в микроблоге, продемонстрировав реакцию пассажиров маршрутки. Так, парень, который сидел позади танцующей телеведущей, сосредоточенно следил за ее движениями, практически не отводя глаз, чем привлек внимание подписчиков Ивлеевой.

«Когда едешь утром в субботку, после афтепати», – прокомментировала ролик Ивлеева.

Напомним, ранее Лолита похвалила Ивлееву за то, что она не начала музыкальную карьеру. При этом певица восхитилась творчеством возлюбленного телеведущей – рэпера Элджея. Разговор звезд состоялся в рамках Youtube-проекта Agentshow.

После съемок Лолита назвала телезвезду «безумно талантливой девушкой» и поблагодарила Настю за профессионализм и слаженную работу команды.

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забавный роликНастя Ивлеева

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На хайпе: Ивлеева проехала в маршрутке в костюме Супермена
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