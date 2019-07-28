Елизавета II снялась в пародии на Бонда с Крейгом с первого дубля

Семь лет назад все внимание публики было сосредоточено на церемонии открытия лондонской Олимпиады. Постановщиком выступил Дэнни Бойл. Режиссеру пришло на ум снять пародию на фильм о Джеймсе Бонде.
На главную роль он пригласил ныне «действующего агента 007» Дэниела Крейга и… королеву Великобритании, для которой это стало первой ролью в кино.
По сюжету, Бонд прибывает в Букингемский дворец, чтобы доставить Елизавету II на вертолете на стадион.
Монархиня сидит за своим письменным столом. «Здравствуйте, мистер Бонд», — приветствует она персонаж Крейга, после чего они вместе покидают дворец в сопровождении любимых собак королевы — корги.
Они садятся в вертолет, и, пролетая над Олимпийским парком, «королева» совершает прыжок с парашютом.
Через несколько минут она появляется на стадионе, чтобы занять свое место рядом с принцем Филиппом. Создатели шуточного ролика рассказали, что его удалось снять с первого дубля. Коллегами королевы по площадке также стали ее три корги — Монти, Уиллоу и Холли.
Бойл рассказал, что им не пришлось долго уговаривать Елизавету II сняться в пародии.
«Ее Величество сразу же сказала «да». Она сочла, что это будет весело, и ей очень понравилась идея. Она держалась перед камерой очень естественно. Мы сняли все с первого дубля», — отметил режиссер.
«Там были и ее корги. У нас были на всякий случай и другие, но нам не пришлось их снимать. Ей не нужно было повторять что-то дважды. Она схватывала все налету — как держаться перед камерами и под каким ракурсом сниматься», — вспоминает Дэнни.
«Она хорошая актриса. Она и Дэниел очень хорошо поладили», — цитирует постановщика Mirror.