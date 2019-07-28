Елизавета II снялась в пародии на Бонда с Крейгом с первого дубля

Дэнни Бойл, отвечавший за сценарий и постановку церемонии открытия Олимпиады в Лондоне в 2012 году, похвалил актерское мастерство Ее Величества.

Семь лет назад все внимание публики было сосредоточено на церемонии открытия лондонской Олимпиады. Постановщиком выступил Дэнни Бойл. Режиссеру пришло на ум снять пародию на фильм о Джеймсе Бонде.

На главную роль он пригласил ныне «действующего агента 007» Дэниела Крейга и… королеву Великобритании, для которой это стало первой ролью в кино.

По сюжету, Бонд прибывает в Букингемский дворец, чтобы доставить Елизавету II на вертолете на стадион.

Монархиня сидит за своим письменным столом. «Здравствуйте, мистер Бонд», — приветствует она персонаж Крейга, после чего они вместе покидают дворец в сопровождении любимых собак королевы — корги.

Они садятся в вертолет, и, пролетая над Олимпийским парком, «королева» совершает прыжок с парашютом.

Через несколько минут она появляется на стадионе, чтобы занять свое место рядом с принцем Филиппом. Создатели шуточного ролика рассказали, что его удалось снять с первого дубля. Коллегами королевы по площадке также стали ее три корги — Монти, Уиллоу и Холли.

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Бойл рассказал, что им не пришлось долго уговаривать Елизавету II сняться в пародии.

«Ее Величество сразу же сказала «да». Она сочла, что это будет весело, и ей очень понравилась идея. Она держалась перед камерой очень естественно. Мы сняли все с первого дубля», — отметил режиссер.

«Там были и ее корги. У нас были на всякий случай и другие, но нам не пришлось их снимать. Ей не нужно было повторять что-то дважды. Она схватывала все налету — как держаться перед камерами и под каким ракурсом сниматься», — вспоминает Дэнни.

«Она хорошая актриса. Она и Дэниел очень хорошо поладили», — цитирует постановщика Mirror.