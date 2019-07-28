Наташа Королева «пошалила» на «Жаре» со Стасом Пьехой

Певица Наташа Королева в сторис Instagram рассказала о своем пребывании на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Она отметила, что приехала в столицу Азербайджана без своего супруга Тарзана. Впрочем, скучать без любимого мужа ей было некогда. Все внимание Наташи Королевой было сосредоточено на Стасе Пьехе. Звезды мило о чем-то беседовали и фотографировались на публике.

Чуть позже Наташа Королева заявила, что сейчас она свободная женщина. «Меня Стас Пьеха ангажировал на вечер. Сказал, что будет развлекать. Ему очень понравились мои ногти. А мне — его платочек, который такого же цвета, как мои ногти», — рассказала звезда многочисленным журналистам.

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Напомним, что на фестивале «Жара» в Баку случилось несколько неприятных инцидентов. В один из дней сильно повредила ногу певица Анита Цой. На место происшествия пришлось вызывать медиков. Звезде удалили ноготь на большом пальце, который она сильно ударила. На следующий день на фестивале Анита Цой появилась уже в инвалидной коляске. Впрочем, она все равно спела перед многочисленными зрителями.

Еще в одной неприятной истории оказалась замешана супруга музыканта Стаса Михайлова Инна. Поговаривали, якобы она попросила уволить одного из ведущих, который позволил сравнить талант ее мужа с Григорием Лепсом. Сама Инна Михайлова считает такие разговоры неэтичными.