НОВОСТИ

Наташа Королева «пошалила» на «Жаре» со Стасом Пьехой

Певица призналась, что приехала на музыкальный фестиваль без Тарзана.

Наташа Королева «пошалила» на «Жаре» со Стасом Пьехой
Наташа Королева любезничала на "Жаре" со Стасом Пьехой/globallookpress.com

Певица Наташа Королева в сторис Instagram рассказала о своем пребывании на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Она отметила, что приехала в столицу Азербайджана без своего супруга Тарзана. Впрочем, скучать без любимого мужа ей было некогда. Все внимание Наташи Королевой было сосредоточено на Стасе Пьехе. Звезды мило о чем-то беседовали и фотографировались на публике.

Наташа Королева и Стас Пьеха. Фото
Королева и Пьеха очень мило общались на «Жаре»/globallookpress.com

Чуть позже Наташа Королева заявила, что сейчас она свободная женщина. «Меня Стас Пьеха ангажировал на вечер. Сказал, что будет развлекать. Ему очень понравились мои ногти. А мне — его платочек, который такого же цвета, как мои ногти», — рассказала звезда многочисленным журналистам.

Напомним, что на фестивале «Жара» в Баку случилось несколько неприятных инцидентов. В один из дней сильно повредила ногу певица Анита Цой. На место происшествия пришлось вызывать медиков. Звезде удалили ноготь на большом пальце, который она сильно ударила. На следующий день на фестивале Анита Цой появилась уже в инвалидной коляске. Впрочем, она все равно спела перед многочисленными зрителями.

Еще в одной неприятной истории оказалась замешана супруга музыканта Стаса Михайлова Инна. Поговаривали, якобы она попросила уволить одного из ведущих, который позволил сравнить талант ее мужа с Григорием Лепсом. Сама Инна Михайлова считает такие разговоры неэтичными.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БакуНаташа КоролеваСтас ПьехаТарзанФестиваль "Жара-2019"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наташа Королева «пошалила» на «Жаре» со Стасом Пьехой
Интересно?
Поделись с друзьями: