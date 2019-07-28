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«Кузя» из «Универа» после развода снова воссоединился с женой

Актер Виталий Гогунский провел выходные с семьей на шикарной даче.

«Кузя» из «Универа» после развода снова воссоединился с женой
Виталий Гогунский наслаждается семейной идиллией. Фото: globallookpress.com

Звезда сериала «Универ» уехал на выходные на дачу во Внуково, чтобы провести свободное время с семьей. 41-летний Виталий Гогунский опубликовал в Instagram ролик, продемонстрировав семейную идиллию на фоне шикарного особняка. В кадре дочь Милана столкнула актера в бассейн.

«Лето с Милусиком и Ирусиком на даче», – подписал видео Гогунский и сопроводил ролик хештегом «семья».

Похоже, артист снова воссоединился с бывшей супругой Ириной, с которой развелся во второй раз в апреле 2019 года.

Напомним, с моделью Ириной звезда сериала «Универ» познакомился в 2009 году, спустя некоторое время у влюбленных родилась дочь. Однако в 2013 году чета рассталась, а Гогунский женился на другой женщине. Брак продлился два года, после чего актер принял решение вернуться к матери своего ребенка. В 2017 году пара официально зарегистрировала свои отношения, но спустя некоторое время Ирина опять подала на развод.

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Виталий Гогунскийзвездный отдыхзвездный разводсериал "Универ"

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«Кузя» из «Универа» после развода снова воссоединился с женой
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