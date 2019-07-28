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Брат Маркл призвал Елизавету II вмешаться в семейный конфликт

Томас Маркл считает, что герцогиню Сассекскую сможет также образумить и принц Чарльз.

Брат Маркл призвал Елизавету II вмешаться в семейный конфликт
Брат Меган Маркл надеется на помощь королевы в вопросе примирения сестры с отцом. Фото: Global Look Press

Томас Маркл призвал Елизавету II и принца Чарльза вмешаться в конфликт и помирить Меган с ее семьей. По его словам, они должны «подключиться» и настоять на том, чтобы супруга принца Гарри пошла на уступки и наладила отношения с отцом.

Сводный брат герцогини Сассекской рассказал, что ее родственники боятся, что им так никогда и не удастся увидеть ее сына Арчи, который родился в мае.

«Чарльз должен вмешаться и сказать: «Что-то идет не так». Они должны заставить ее пойти на этот шаг, в противном случае это и впредь будет создавать для нее проблемы в жизни», — считает Томас.

Ранее 53-летний родственник герцогини раскритиковал ее за роскошный образ жизни, который та ведет за счет налогоплательщиков.

Он присоединился к числу тех, кому пришлись не по душе траты Меган на ремонт резиденции Фрогмор — на работы ушли почти три миллиона долларов.

«Я могу представить, что чувствуют британцы, особенно те, кто вынужден сводить концы с концами», — заявил он.

«Лично я больше не знаю эту Меган. Мой отец тоже больше не имеет понятия, кто эта Меган. Это совсем другая Меган, не та, с которой мы росли. Это очень, очень странно», — цитирует Томаса Mirror.

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Брат Маркл призвал Елизавету II вмешаться в семейный конфликт
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