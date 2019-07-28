Кудрявцева поделилась снимком семейной идиллии с молодым мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок, на котором она в обществе своего супруга хоккеиста Игоря Макарова. Как известно, он на 15 лет моложе своей супруги. Однако это обстоятельство нисколько не мешает паре быть счастливой.

На фотографии Лера Кудрявцева трогательно обнимает супруга и смотрит ему в глаза. Фотография получилась очень милой и красивой. Судя по всему, снимок сделан рядом с их домом.

Напомним, что около года назад Лера Кудрявцева родила дочь Машу от своего супруга-спортсмена. Сейчас они вместе с мужем занимаются воспитанием ребенка. Игорь Макаров выступает за команду «Динамо» из Москвы. Сейчас он вместе с игроками своего клуба готовится к новому сезону в Континентальной Хоккейной Лиге.

Любопытно, что Лера Кудрявцева не так давно признавалась, что спокойно отпускает супруга на дискотеки и вечеринки. Сама она любит в это время посмотреть какой-нибудь фильм по телевизору и просто поваляться в кровати. Звезда отмечала, что если бы была с мужем одного возраста, то, скорее всего, давно бы развелась.