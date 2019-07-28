НОВОСТИ

Фавориту Елизаветы II посоветовали держать язык за зубами

Майклу Тиндоллу порекомендовали не распространяться о личных делах королевской семьи.

Фавориту Елизаветы II посоветовали держать язык за зубами
Любимчик Елизаветы II позволил себе неосторожное высказывание. Фото: Global Look Press

Мужу Зары Филлипс, внучки королевы Елизаветы II, посоветовали быть осторожней в высказываниях о делах семьи его супруги. Бывшему регбисту Майклу Тиндоллу порекомендовали воздержаться от замечаний подобного рода.

«Майка обожают все члены королевской семьи за его трезвый взгляд на вещи и хорошее чувство юмора», — отмечает источник.

«Он не воспринимает себя слишком серьезно и ему чужд снобизм. Однако недавно он позволил себе высказывание о личных делах семьи, которые не должны были стать достоянием общественности», — поясняет инсайдер.

«Хотя сам Майк не принадлежит к верхушке аристократии, а его свекровь принцесса Анна не захотела давать своим детям титулы, чтобы те вели обычный образ жизни, от голубых кровей Зары ему никуда не деться. Нравится ему или нет, но есть правила, по которым ему следует играть», — констатирует источник.

Не так давно Майк изрядно удивил всех, когда начал распространяться о сыне Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном мероприятии. После этого экс-спортсмену посоветовали быть более сдержанным и держать язык за зубами, пишет Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIЗара ТиндоллКоролева Елизавета IIкоролевские правилакоролевский протоколМайк Тиндоллэтикет

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фавориту Елизаветы II посоветовали держать язык за зубами
Интересно?
Поделись с друзьями: