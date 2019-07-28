Фавориту Елизаветы II посоветовали держать язык за зубами

Мужу Зары Филлипс, внучки королевы Елизаветы II, посоветовали быть осторожней в высказываниях о делах семьи его супруги. Бывшему регбисту Майклу Тиндоллу порекомендовали воздержаться от замечаний подобного рода.

«Майка обожают все члены королевской семьи за его трезвый взгляд на вещи и хорошее чувство юмора», — отмечает источник.

«Он не воспринимает себя слишком серьезно и ему чужд снобизм. Однако недавно он позволил себе высказывание о личных делах семьи, которые не должны были стать достоянием общественности», — поясняет инсайдер.

«Хотя сам Майк не принадлежит к верхушке аристократии, а его свекровь принцесса Анна не захотела давать своим детям титулы, чтобы те вели обычный образ жизни, от голубых кровей Зары ему никуда не деться. Нравится ему или нет, но есть правила, по которым ему следует играть», — констатирует источник.

Не так давно Майк изрядно удивил всех, когда начал распространяться о сыне Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном мероприятии. После этого экс-спортсмену посоветовали быть более сдержанным и держать язык за зубами, пишет Mirror.