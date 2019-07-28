Стала известна «начинка» юрмальского коттеджа Пугачевой и Галкина

Телеведущий Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уже несколько лет летом отдыхают в латвийской Юрмале. Они снимают огромную виллу в престижном районе Дзинтари. С собой в Латвию они берут детей — Лизу и Гарри Галкиных.

Между тем стало известно, что находится на их шикарной вилле «Марта». Оказывается, комплекс включает в себя несколько зданий. Двухэтажный дом без окон (свет проникает в помещение сквозь стеклянный потолок), SPA-комплекс, теннисный корт, гараж. На вилле есть четыре просторные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. В общем, все для того, чтобы провести комфортный отпуск с маленькими детьми.

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Что касается развлечений, то они у каждого в звездном семействе свои. К примеру, Максим Галкин обожает кататься на велосипеде вдоль берега Балтийского моря. Порой он берет с собой в такие «путешествия» сына Гарри.

Что касается Аллы Пугачёвой, то на велосипеде она не катается, но очень любит прогуляться вдоль берега. Порой такие променады она совершает вместе со своей давней подругой Лаймой Вайкуле. Кроме того, известно, что Примадонна обожает плавать в бассейне, который расположен на огромной вилле, сообщает «Комсомольская правда».