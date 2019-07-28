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Невеста внука Грейс Келли появилась на свадьбе в комбинезоне-клеш

Для гражданской церемонии Мари Шевалье выбрала оригинальный наряд, а для венчания предпочла традиционное платье.

Невеста внука Грейс Келли появилась на свадьбе в комбинезоне-клеш
Мари Шевалье и Луи Дюкре поженились спустя семь лет после знакомства. Фото: instagram.com/explore/tags/mariehoachevallier/

Это лето для княжеской семьи Монако выдалось урожайным на свадебные церемонии. В июне замуж отдали Шарлотту Гримальди, а в этот уик-энд узами брака связал ее двоюродный брат Луи Дюкре, который является 15-ым по счету претендентом на престол.

Избранницей внука Грейс Келли стала Мари Шевалье, с которой он состоял в отношениях на протяжении семи лет.

Новобрачные провели две церемонии. Гражданская состоялась в минувшую пятницу, 26 июля. На нее невеста пришла в оригинальном наряде — белом комбинезоне-клеш, украшенным элегантным кружевом, от испанского бренда Rosa Clara.

Что же касается венчания, то для него Мари оделась в традиционное платье, автором которого, кстати, стала сестра Луи Полин Дюкре.

Молодых обвенчали в католическом Соборе Святого Николая. Оба торжества прошли при закрытых дверях. Новобрачные «наложили вето» на фото и видеосъемку, но модные дома, которые создали наряды невесты, все же опубликовали несколько фото.

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Невеста внука Грейс Келли появилась на свадьбе в комбинезоне-клеш
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