«Машуля! Я твой раб»: Куценко отреагировал на снимок с Порошиной

У известных актеров, которые прожили вместе пять лет, есть совместная дочь Полина.

Актриса Мария Порошина разместила в Instagram архивный снимок, на котором она в обществе своего бывшего гражданского супруга, известного актера Гоши Куценко. Пара жила вместе на протяжении пяти лет. Они познакомились на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТ. От этих отношений в 1996 году родилась дочь Полина Куценко.

Интересно, что Гоша Куценко не прошел мимо снимка своей бывшей гражданской супруги и прокомментировал его. «Машуля! Я твой раб», — заявил он. В подписи под снимком звезда написала: «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек».

Отметим, что, несмотря на расставание много лет назад, звездные актеры сохранили прекрасные отношения. Добавим, что в январе 2019 года Мария Порошина в пятый раз стала матерью. Она родила сына. Кто является отцом ребёнка, неизвестно до сих пор.

Между тем некоторые подписчики Марии Порошиной не сомневаются, что ребенка она родила от своего давнего друга, актера Ярослава Бойко. Звезда часто выкладывает с ним совместные снимки, чем и порождает подобные слухи.