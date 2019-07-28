Брат Маркл заявил, что следующей персоной нон-грата станет ее мать

Томас Маркл боится, что Дорию Рэгланд ждет та же участь, что и остальных членов семьи герцогини Сассекской.

Сводный брат Меган Маркл высказал опасения, что мать Меган Маркл может стать следующей персоной нон-грата. По его словам, Дорию Рэгланд ждет та же участь, что и других членов семьи герцогини Сассекской.

53-летний родственник королевской особы, проживающий в США, уверен, что причиной, по которой Дория лишится расположения дочери, станет расстояние. «Она живет то тут, то там. Полагаю, что она станет следующей, кто «выпадет из обоймы», — заявил Томас.

Бывшая актриса, которой в следующее воскресенье, 4 августа, исполнится 38 лет, не виделась со своим отцом Томасом с прошлого года. Разрыв в отношениях произошел после того, как тот делал для папарацци постановочные фото перед свадьбой дочери.

Он также предал огласке письмо Меган, в котором она говорила, что своими действиями отец разбил ее сердце на миллион осколков.

Брат герцогини обратился к ней с просьбой пересмотреть свое отношение к семье. «Теперь ты и сама стала мамой. Я надеюсь, что ты повзрослела и стала достаточно зрелой, чтобы понять, как важна семья», — цитирует родственника Mirror.