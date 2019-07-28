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5-летняя Лиза Галкина одарила поцелуем двоюродного братика

Маленькая дочка Аллы Борисовны лично поздравила юного именинника, побывав на детской вечеринке.

5-летняя Лиза Галкина одарила поцелуем двоюродного братика
Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

5-летняя Лиза Галкина вместе с родителями побывала на дне рождения своего двоюродного братика Гриши. Детскую вечеринку для юного именинника устроили еще 6 июня, однако первые кадры с праздника супруг Аллы Борисовны — шоумен Максим Галкин — получил только недавно и сразу же поделился с подписчиками понравившимся кадром.

Примечательно, что дочка телеведущего решила лично поздравить братика с днем рождением, одарив его поцелуем в щечку.

«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника. День рождения был 6 июня. Фотку недавно получил», — отметил в комментариях под снимком шоумен.

Ни для кого не секрет, что Максим Галкин сам ведет страничку в Instagram. Супруг Аллы Пугачевой не видит смысла скрывать своих детей от широкой публики, учитывая, что снимки малышей уже появлялись на первых страницах изданий светской хроники.

5-летние двойняшки Гарри и Лиза учат французский язык вместе с гувернером. Кроме того, дочка Примадонны принимала участие в модном показе Галины Юдашкиной, представив на подиуме детские наряды из новой коллекции наследницы именитого модельера Валентина Юдашкина.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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5-летняя Лиза Галкина одарила поцелуем двоюродного братика
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