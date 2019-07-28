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Меган и Гарри опровергли слухи о правилах для соседей

В СМИ появились сообщения, что людям, живущим рядом с Фрогмором, запрещено заводить с королевской четой разговоры и гладить их собак.

Меган и Гарри опровергли слухи о правилах для соседей
В Букингемском дворце отрицают существование правил для соседей принца Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что Меган Маркл и принц Гарри установили правила для своих соседей. Представители королевской семьи заявили, что герцог и герцогиня Сассекская «не имеют отношения к опубликованным положениям».

Людям, проживающим рядом с виндзорской резиденцией Фрогмор, на местном собрании якобы было сказано не заводить разговоры с августейшей парой и не гладить их собак.

Кроме этого, в правилах было прописано не просить показать Арчи или же предлагать услуги бэбиситтера.

«Герцог и герцогиня не просили об этом, не знают об этом и не имеют никакого отношения к содержанию данного руководства», — заявили в Букингемском дворце.

Собрание для местных жителей проводится на регулярной основе. Согласно информации таблоидов, соседям Меган и Гарри был дан ряд указаний, как вести себя с королевской парой.

Кроме «разговорчиков в строю», обращения с домашними питомцами Сассексов и их сыном, соседям были даны следующие рекомендации:

— здороваться с Меган и Гарри, если те заговорят первыми;
— не предлагать выгуливать их собак;
— ничего не кидать в их почтовый ящик.

Один из изумленных соседей прокомментировал сообщения о правилах: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». «Даже королева не выдвигает таких требований», — добавил другой, пишет Mirror.

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Меган и Гарри опровергли слухи о правилах для соседей
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