Меган и Гарри опровергли слухи о правилах для соседей

Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что Меган Маркл и принц Гарри установили правила для своих соседей. Представители королевской семьи заявили, что герцог и герцогиня Сассекская «не имеют отношения к опубликованным положениям».
Людям, проживающим рядом с виндзорской резиденцией Фрогмор, на местном собрании якобы было сказано не заводить разговоры с августейшей парой и не гладить их собак.
Кроме этого, в правилах было прописано не просить показать Арчи или же предлагать услуги бэбиситтера.
«Герцог и герцогиня не просили об этом, не знают об этом и не имеют никакого отношения к содержанию данного руководства», — заявили в Букингемском дворце.
Собрание для местных жителей проводится на регулярной основе. Согласно информации таблоидов, соседям Меган и Гарри был дан ряд указаний, как вести себя с королевской парой.
Кроме «разговорчиков в строю», обращения с домашними питомцами Сассексов и их сыном, соседям были даны следующие рекомендации:
— здороваться с Меган и Гарри, если те заговорят первыми;
— не предлагать выгуливать их собак;
— ничего не кидать в их почтовый ящик.
Один из изумленных соседей прокомментировал сообщения о правилах: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». «Даже королева не выдвигает таких требований», — добавил другой, пишет Mirror.